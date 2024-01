La Soluzione ♚ Non perpendicolare inclinato

La definizione e la soluzione di: Non perpendicolare inclinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Non perpendicolare inclinato: A piombo). il piano inclinato può essere ‘’liscio’’ (senza attrito) o ‘’scabro’’ (con attrito). i primi studi sul piano inclinato risalgono all'epoca... Curiosità su: A piombo). il piano inclinato può essere ‘’liscio’’ (senza attrito) o ‘’scabro’’ (con attrito). i primi studi sul piano inclinato risalgono all'epoca... La barra obliqua (/), detta anche più semplicemente barra o sbarra (e talvolta slash /slæ/, che è il suo nome inglese), è un carattere tipografico. Graficamente consiste in un piccolo segmento, inclinato dal basso a sinistra verso l'alto a destra. Si differenzia dalla barra inversa proprio per il suo orientamento, che è speculare rispetto a quest'ultima. Italiano Aggettivo obliquo m sing (matematica) (geometria) che è inclinato, non dritto palo obliquo , segno obliquo Sillabazione o | blì | quo Pronuncia IPA: /o'blikwo/ Etimologia / Derivazione dal latino obliquus Sinonimi (di piano) diagonale, inclinato, sbieco, sghembo, storto, trasversale

diagonale, inclinato, sbieco, sghembo, storto, trasversale sbilenco, sinuoso, tortuoso, traverso

( senso figurato ) ambiguo, bieco, falso, equivoco, indiretto, infido, sfuggente, sinistro, sleale, subdolo

ambiguo, bieco, falso, equivoco, indiretto, infido, sfuggente, sinistro, sleale, subdolo sghembo, sghimbescio Contrari diritto, perpendicolare, retto, verticale, orizzontale

rettilineo

(senso figurato) diretto, franco, schietto, leale, lineare, onesto, sincero

Parole derivate obliquare, obliquangolo, obliquità, obliquamente Varianti (antico) obbliquo, oblico

Altre risposte : obliquo; perpendicolare; inclinato;