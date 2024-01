La Soluzione ♚ Ti mette le dita in bocca

La definizione e la soluzione di: Ti mette le dita in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il dentista (sinonimo di odontoiatra) è il medico specialista in odontoiatria. Si occupa della prevenzione, della diagnosi e della terapia, sia medica che chirurgica, di malattie e anomalie del cavo orale e dei relativi organi e tessuti. Oggetto della professione del dentista è anche l'eventuale riabilitazione protesica delle arcate dentarie. Coadiuvano il dentista gli igienisti dentali, gli odontotecnici e altre figure professionali. Italiano Sostantivo dentista ( approfondimento) m e f sing (medicina) (professione) medico specializzato nella cura dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti solitamente i dentisti sono più simpatici degli altri medici

invero non tutti i dentisti sono anche chirurghi

invero non tutti i dentisti sono anche chirurghi Sillabazione den | tì | sta Pronuncia IPA: /den'tista/ Etimologia / Derivazione derivazione di dente, dal latino dens Sinonimi odontoiatra

(spregiativo) , (scherzoso) cavadenti Parole derivate dentistico, dente, dentiera Termini correlati ablatore, capsula, carie, gengiva, odontotecnico, ortodontico, ortodonzia, otturazione, placca, tartaro, devitalizzare Iperonimi medico Proverbi e modi di dire il dentista è un uomo che mangia con i denti degli altri

