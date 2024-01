La Soluzione ♚ È meglio che se la dia chi è in ritardo

La definizione e la soluzione di: È meglio che se la dia chi è in ritardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

E meglio che se la dia chi e in ritardo: Il 12 giugno 2020. ^ mostra sulla storia della dia, catanzaroinforma.it, 31 gennaio 2022 ^ adulti che non parlano più di contrasto alle mafie, quicosenza... Curiosità su: Il 12 giugno 2020. ^ mostra sulla storia della dia, catanzaroinforma.it, 31 gennaio 2022 ^ adulti che non parlano più di contrasto alle mafie, quicosenza... L'oritteropo ( AFI : /orit'tropo/; Orycteropus afer Pallas, 1766) è un mammifero notturno di medie dimensioni, nativo dell'Africa. È l'unica specie vivente dell'ordine Tubulidentata, sebbene siano note altre specie e generi preistorici di quest'ordine. A differenza di altri insettivori, possiede un muso lungo e tubulare simile a quello di un maiale, che viene utilizzato per fiutare il cibo. È distribuito in due terzi del continente africano, dove si aggira nelle pianure, evitando prevalentemente le aree rocciose. Prevalentemente notturno, si ciba di formiche e termiti, che dissotterra dai loro formicai e termitai usando i suoi forti artigli affilati e le robuste zampe. Queste forti zampe vengono usate anche per scavare lunghe tane sotterranee in cui vive e alleva i cuccioli. Nella lista della IUCN viene classificato come a rischio minimo, sebbene il numero degli esemplari sembri diminuire. Gli oritteropi sono afrotheri, un clade che include anche gli elefanti, i lamantini e gli iraci. Italiano Aggettivo, forma flessa smossa f sing femminile singolare di smosso Voce verbale smossa participio passato femminile singolare di smuovere Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi smosso

(voce verbale) vedi smuovere

Altre risposte : smossa; meglio; ritardo;