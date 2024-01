La definizione e la soluzione di: La materia del giurista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Disambiguazione – se stai cercando il dipinto di giuseppe arcimboldo, vedi il giurista. il giurista è uno studioso il cui compito è studiare e interpretare il diritto...

Il diritto in senso oggettivo è il sistema delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico o delle norme che regolano una determinata disciplina, ma in senso soggettivo è sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la giurisprudenza.

Italiano

Aggettivo

diritto m

che procede in linea retta Un viale diritto che ha come asse una linea retta Tieni la schiena diritta che si leva verticalmente Stai diritto!

Avverbio

diritto

senza cambiare direzione

Sostantivo

diritto ( approfondimento) m (pl.: diritti)

(storia) (filosofia) (politica) (diritto) complesso sistematico di regole di comportamento di una comunità il funzionamento del diritto è molto semplice: ogni persona deve sfruttare conoscenze sistematiche per aiutare un'altra

diritto civile : insieme delle norme regolanti le relazioni interpersonali ed economiche

: insieme delle norme regolanti le relazioni interpersonali ed economiche diritto penale : insieme delle norme descriventi il crimine e le condanne che ne derivano

: insieme delle norme descriventi il crimine e le condanne che ne derivano diritto del lavoro : ramo del diritto che studia la corretta applicazione del lavoro e dei suoi rapporti

: ramo del diritto che studia la corretta applicazione del lavoro e dei suoi rapporti diritto comparato: ramo del diritto che studia le [[differeporco caso

nze]] legislative ed abituali tra uno stato e l'altro, ed i conseguenti scambi interculturali

diritto commerciale : insieme delle norme del commercio e della gestione aziendale

: insieme delle norme del commercio e della gestione aziendale diritto tributario : insieme delle norme regolanti il rapporto tra i cittadini privati, il fisco e le finanze

: insieme delle norme regolanti il rapporto tra i cittadini privati, il fisco e le finanze certezza del diritto : diritto all'applicazione della legge

: diritto all'applicazione della legge diritti dei bambini: dal 1989 a New York (diritto) scienza che ha per oggetto di studio tali norme Ella insegna diritto (familiare) facoltà per poter fare qualcosa (per estensione) chiarezza nella legge per poter agire conformemente ad essa Hai il diritto di restare in silenzio. Tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te (tennis) Il colpo piazzato quando la palla viene colpita alla destra del giocatore (o alla sinistra nel caso di tennisti mancini) dopo il rimbalzo nel diritto processuale, la concreta applicazione della norma giuridica (familiare) espressione che allude ad una condizione che permetta di non essere sottoposto a limiti estremi ma di avere invece la possibilità di accedere a qualcosa, di essere in un determinato modo, di pensare secondo la propria natura, esprimere la propria opinione, ecc purché correttamente ed eticamente ognuno ha diritto ad un guardaroba confacente

Sillabazione

di | rìt | to

Pronuncia

IPA: /di'ritto/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare dirictus o dal latino classico directus, ovvero retta via, giusta direzione, modo giusto di muoversi; i termini diritto e destro si riferiscono entrambi al medesimo concetto, ovvero il fatto di ritenere dominante la metà simmetrica del corpo dove sta il fegato, ritenuta più sviluppata nei maschi, che tendono a ricoprire ruoli di comando in quasi tutti gli ambiti della società e dell'economia

Citazione

Sinonimi

in linea retta, direttamente

di fronte, avanti

dritto, rettilineo, retto, in linea retta, privo di curve, diretto

(in linea retta)verticale, perpendicolare, ritto, a piombo

(di persona) impettito, impalato, rigido, eretto

( senso figurato ) giusto, buono, perbene, onesto, leale, irreprensibile, probo, abile, scaltro, furbo, sagace, accorto, avveduto, volpone, corretto, lineare, logico, rigoroso, irreprensibile

giusto, buono, perbene, onesto, leale, irreprensibile, probo, abile, scaltro, furbo, sagace, accorto, avveduto, volpone, corretto, lineare, logico, rigoroso, irreprensibile (antico) esatto

esatto davanti, faccia anteriore, faccia principale

(sport) tiro, colpo, drive

(disciplina giuridica) giurisprudenza, scienza giuridica,norme giuridiche, corpo legislativo, complesso delle leggi, norme legislative, ordinamento giuridico

giurisprudenza, scienza giuridica,norme giuridiche, corpo legislativo, complesso delle leggi, norme legislative, ordinamento giuridico (nel linguaggio giuridico) facoltà, potere, potestà

(disciplina giuridica) (letterario) giure

giure privilegio, beneficio, prerogativa

( per estensione ) ragione, giustizia

ragione, giustizia onere fisso, tassa, contributo

compenso, spettanza, titolo, pretesa

Contrari

indirettamente

obliquamente, di sghembo

curvo, ricurvo, piegato, obliquo, storto, arcuato, sghembo, tortuoso

rovescio, a rovescio

(di persona) orizzontale, disteso, sdraiato

( senso figurato ) ingiusto, cattivo, disonesto, perfido, sleale

ingiusto, cattivo, disonesto, perfido, sleale ( senso figurato ) ingenuo, semplicione

ingenuo, semplicione retro

(nel tennis) rovescio

dovere

Termini correlati

economia, medicina

Proverbi e modi di dire