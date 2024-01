La definizione e la soluzione di: Intrepide coraggiose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Braveheart - Cuore impavido (Braveheart) è un film del 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson.

La pellicola, che ha per protagonisti lo stesso regista e produttore, con Sophie Marceau e Brendan Gleeson, narra in forma di colossal la storia, romanzata, del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace. Il film, seconda regia di Gibson dopo L'uomo senza volto (1993), ha vinto 5 Oscar su 10 candidature (tra cui miglior film e miglior regia) nel 1996 e lo stesso Gibson è stato premiato, nello stesso anno, con il Golden Globe per la miglior regia e il ricevimento del "Avram Award" nel 1998.

Secondo alcuni, il film ha svolto un ruolo chiave nel risveglio della coscienza nazionale scozzese, che ha portato al referendum sulla devoluzione dell'11 settembre 1997 (74,3% sì) e alla conseguente ricostituzione del parlamento scozzese, nel 1998.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

impavide f pl

femminile plurale di impavido

Sillabazione

im | pà | vi | de

Etimologia / Derivazione

vedi impavido