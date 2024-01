La definizione e la soluzione di: Giunge alle orecchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il suono (dal latino sonus) è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. Tale vibrazione, che si propaga nell'aria o in un altro mezzo elastico, raggiunge l'apparato uditivo dell'orecchio che, tramite un complesso meccanismo interno, crea una "sensazione uditiva" correlata alla natura della vibrazione; in particolar modo la membrana timpanica subendo variazioni di pressioni entra in vibrazione, il meccanismo di trasmissione del suono consiste in una successione di compressioni e di espansioni delle molecole dell'aria (o del mezzo in cui si propaga) che circondano la sorgente sonora.

Italiano

Sostantivo

suono ( approfondimento) m sing (pl.: suoni)

(fisica) sensazione data dalla vibrazione di un corpo che oscilla in un mezzo di propagazione, per esempio nell'aria

Voce verbale

suono

prima persona singolare del presente semplice indicativo di suonare

Sillabazione

suò | no

Pronuncia

IPA: /'swno/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino sonus a sua volta dal greco f

a sua volta dal greco f (verbo) vedi suonare

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) armonia, canto, melodia, musica, risonanza,rumore, squillo, vibrazione, voce

armonia, canto, melodia, musica, risonanza,rumore, squillo, vibrazione, voce intonazione, pronuncia, timbro, tono

impressione, intenzione, senso, significato

effetto acustico, segnale

( per estensione ) (di una parola, frase) ritmo

ritmo ( linguistica ) fono, fonema

fono, fonema ( prima persona singolare del presente semplice indicativo di suonare) strimpello, batto, percuoto, do un segnale

