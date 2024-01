La definizione e la soluzione di: Le getta il fondatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Giugno 323 a.c.), è stato un filosofo greco antico. considerato uno dei fondatori della scuola cinica insieme al suo maestro antistene, secondo l'antico...

L'eccesso di basi, o B.E. (dall'inglese base excess) è un valore utilizzato in medicina per quantificare la presenza di basi nel sangue (per lo più HCO 3 -); si misura in mol/l. Il range fisiologico di valore normali è considerato essere 0 ± 2 mEq/L.

Viene valutato mediante emogasanalisi di sangue arterioso.

Quando il valore diventa negativo significa che c'è carenza di basi e il soggetto presenta dunque acidosi metabolica; viceversa è aumentato nel caso di alcalosi metabolica.

Il B.E. è usato per valutare lo stato di disidratazione ed acidosi metabolica, sia in medicina che nella medicina veterinaria: in funzione del valore di BE è possibile impostare una fluidoterapia correttiva, con somministrazione orale e/o parenterale di soluzioni di NaCl, NaHCO 3 , KHCO 3 , propionato di sodio, glucosio, glicole propilenico.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

basi f pl

plurale di base

Sillabazione

bà | si

Etimologia / Derivazione

vedi base