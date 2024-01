La Soluzione ♚ Frivole come certe piacevoli serate in società

La definizione e la soluzione di: Frivole come certe piacevoli serate in società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Frivole come certe piacevoli serate in societa: Johnson sostiene che, in realtà, tutte le persone sono sensibili al tipo di esagerazione manifestata da marvel. esagerare le cose piacevoli è perdonabile, ma... Curiosità su: Johnson sostiene che, in realtà, tutte le persone sono sensibili al tipo di esagerazione manifestata da marvel. esagerare le cose piacevoli è perdonabile, ma... Il termine socialite (['slat], traducibile dall'inglese come "persona che fa vita mondana" o "personaggio del bel mondo") indica una persona, in genere proveniente da ambienti benestanti o aristocratici, che partecipa abitualmente a eventi mondani come serate di beneficenza o gala, feste private, sfilate di moda, raccolte fondi, festival e altri eventi esclusivi, dedicando gran parte del proprio tempo a essi, e che deve la propria notorietà principalmente a queste attività. Italiano Aggettivo, forma flessa frivole f pl

femminile plurale di frivolo Sillabazione frì | vo | le Etimologia / Derivazione vedi frivolo Sinonimi effimere, fatue, futili, leggere,superficiali, vacue, vane, vuote, puerili, poco importanti

mondane, salottiere

volubili, capricciose, Contrari austere, compassate, determinanti, gravi,importanti, profonde, serie

Altre risposte : salottiere; frivole; come; certe; piacevoli; serate; società;