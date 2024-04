La Soluzione ♚ In fondo al tunnel

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LUCE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su In fondo al tunnel: Voce principale: i sotterranei della libertà. la luce in fondo al tunnel (os subterrâneos da liberdade iii. a luz no túnel) è la terza parte della trilogia... Col termine luce (dal latino lux lucis, ant *louk-s, affine al sanscr. roká-, armeno loys, gotico liuhath, ted. Licht, e all’agg. gr. e «brillante, bianco») viene intesa quella specifica porzione dello spettro elettromagnetico, compresa tra le frequenze di radiazione dal infrarosso al ultravioletto, che viaggiano nel vuoto alla velocità di ~ 300 mila km/s (detta velocità della luce). La luce visibile dall'occhio umano, è convenzionalmente compresa tra 750 e 380 nanometri di lunghezza d'onda, ossia tra 405 e 790 THz di frequenza (tra Rosso e Violetto). I limiti dello spettro visibile all'occhio umano sono simili ma non uguali per tutte ...

Altre Definizioni con luce; fondo; tunnel;