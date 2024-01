La definizione e la soluzione di: Fatale luttuoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell'anno stesso, un accorgimento utilizzato in quasi tutti i calendari solari (quali quelli giuliano e gregoriano) per evitare lo slittamento delle stagioni. Per correggere questo slittamento, agli anni "normali" di 365 giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni "bisestili" di 366: il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell'anno, che negli anni bisestili arriva a contare 29 giorni anziché 28. In questo modo si può ottenere una durata media dell'anno pari a un numero non intero di giorni.

L'aggiunta dell'anno bisestile non compensa completamente lo slittamento delle stagioni: ogni 128 anni (per il calendario giuliano) e ogni 3 323 anni (per il calendario gregoriano) si accumula comunque un giorno in più di ritardo rispetto all'evento astronomico.

Nella tradizione popolare l'anno bisestile sarebbe foriero di sventure, secondo il detto anno bisesto, anno funesto.

Italiano

Aggettivo

funesto m sing

che porta dolore, che è causa di lutti, che reca gravi danni ' (per estensione) colpito o relativo alla morte, a lutti: triste, doloroso venne scuro in volto, portandomi la notizia funesta

Voce verbale

funesto

prima persona singolare dell'indicativo presente di funestare

Sillabazione

fu | nè | sto

Pronuncia

IPA: /fu'nsto/

Etimologia / Derivazione

dal latino funestus, derivato da funus cioè "funerale"

Citazione

Sinonimi

tragico, mortale, fatale, letale, pericoloso, dannoso, nocivo, disastroso, catastrofico, deleterio, sinistro

(per estensione) doloroso, luttuoso, disgraziato, sciagurato, infausto, nefasto, triste

Contrari

felice, lieto





Parole derivate

funestamente

