L e-book di Amazon

Curiosità su: Inizia la vendita di ebook per iphone 2009: amazon lancia il kindle 2 ed il kindle dx negli usa. l'integrazione tra l'ebook store di amazon ed il kindle ha...

Amazon Kindle (dal verbo inglese to kindle = accendere un fuoco, per estensione muovere un'emozione) è un lettore di libri elettronici commercializzato da Amazon: destinato dapprima al mercato statunitense, è stato poi lanciato in tutto il mondo a partire da ottobre 2009, inizialmente solo nella versione in lingua inglese; a partire dal 1º dicembre 2011 è disponibile anche per il mercato italiano.

Inglese kindle