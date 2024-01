La definizione e la soluzione di: Il dilemma amletico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Impedisce ad amleto di agire (il famoso «dubbio amletico»). spesso è stato associato all'idea del suicidio. nell'immaginario popolare il celebre soliloquio viene...

«Essere, o non essere, questo è il dilemma» (To be, or not to be, that is the question. nell'originale inglese), è una celebre frase dell'Amleto Atto 3, scena 1 di William Shakespeare.

La battuta viene pronunciata dal principe Amleto all'inizio del soliloquio nella prima scena del terzo atto della tragedia. È una delle frasi più celebri della letteratura di tutti i tempi, ed è stata oggetto di numerosi studi e diverse interpretazioni. L'interrogativo esistenziale del vivere soffrendo (essere) o ribellarsi rischiando di morire (non essere) è alla radice dell'indecisione che impedisce ad Amleto di agire (il famoso «dubbio amletico»). Spesso è stato associato all'idea del suicidio.

Nell'immaginario popolare il celebre soliloquio viene spesso confuso con un'altra scena dell'opera, quella di Amleto che scopre il teschio del buffone di corte Yorick. Questa confusione ha dato origine alle varie rappresentazioni di Amleto che pronuncia «essere o non essere» mentre regge in mano un teschio.

Nel linguaggio comune, l'espressione «essere o non essere, è questo il dilemma» viene spesso adoperata anche in senso parodico, così come tutte le infinite varianti del tipo «X o non X».

Italiano

Sostantivo

essere m sing (pl.: esseri)

chi esiste gli esseri viventi

Verbo

Ausiliare

essere (vai alla coniugazione)

serve per la coniugazione dei tempi composti di molti verbi intransitivi io sono arrivato, tu eri giunto, ecc. serve per la coniugazione della forma passiva dei verbi transitivi il quadro è appeso, il libro sarà letto, ecc. serve per la coniugazione dei tempi composti nei verbi riflessivi mi sono pentito, se non ti fossi sbagliato, ecc.

Intransitivo

essere (vai alla coniugazione)

Questo verbo serve per dire esplicitamente che qualcosa o qualcuno ha (o avrà, o avrebbe, etc.) qualche caratteristica (indicato con un aggettivo) o stato (indicato con il participio passato di un verbo). Per esempio, (caratteristica) Quel cane è pericoloso.

(caratteristica) Gli uomini sono di Marte.

(stato) La bicicletta è rotta. Questo verbo serve per dire la parità tra varie cose. Per esempio, Il nome è Bond, James Bond.

Diego Maradona era un genio. ha funzione di copula nel predicato nominale, specifica il soggetto o una sua caratteristica quel quadro è bruttissimo!

mia mamma è un'operaia indica esistenza Penso dunque sono. usato impersonalmente, descrive un certo periodo di tempo Ehi, sono anni che non ci vediamo!! usato impersonalmente, descrive fenomeni atmosferici Speriamo che oggi sia bello arrivare Sono subito da lei.

Sillabazione

ès | se | re

Pronuncia

IPA: /'s.se.re/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino esse ossia essere, attraverso il volgare essere derivato per assonanza con la desinenza -re comune alla stragrande maggioranza degli infiniti dei verbi; si segnala la somiglianza col greco eµ (eimi), tedesco sein, russo (est'), sanscrito (ásti), persiano (hast). Confronta occitano esser, spagnolo e portoghese ser, catalano esser, ser, francese être

Citazione

Sinonimi

( filosofia ) essenza, entità, ente, realtà, esistenza, vita, condizione, stato, principio, materia, elemento, consistenza

essenza, entità, ente, realtà, esistenza, vita, condizione, stato, principio, materia, elemento, consistenza creatura, organismo

individuo, persona, uomo, cosa

stare, esistere, vivere, abitare, sussistere, esserci

esserci, essere presente, apparire, comparire, mostrarsi, presentarsi, manifestarsi, trasparire

(di eventi, fatti, eccetera) accadere, succedere, avvenire, avere luogo, capitare, essere possibile

accadere, succedere, avvenire, avere luogo, capitare, essere possibile (in un luogo) trovarsi, stare, abitare, risiedere

trovarsi, stare, abitare, risiedere .andare, arrivare, giungere, pervenire

( familiare ) pesare, misurare

pesare, misurare essere originario, venire. avere origine, discendere, derivare, appartenere

diventare, divenire, riuscire, risultare

comporsi, consistere, constare, valere, appoggiare, sostenere

Parole derivate

non essere, benessere, essenza

Termini correlati

come se niente fosse, così sia, esserci, essere lì lì per, fosse pure, fu (nel senso p.es. "il fu Mattia Pascal"), or sono, sarà ("il cielo è arancione!" "sarà, ma io..."), sia pure

Proverbi e modi di dire

essere di stanza in un luogo : risiedere

: risiedere essere in dedica per

essere di pasta frolla : essere privo di carattere

: essere privo di carattere essere in forse

Essere una tassa, di qualcuno o di qualcosa

non essere da meno

essere d'accordo

essere sotto i riflettori

essere in via di

per via di

essere al corrente :informare