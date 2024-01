La definizione e la soluzione di: Difendono il titolo conquistato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel trasporto ferroviario è chiamato detentore (in alternativa viene utilizzato, anche in Italia, il termine inglese keeper) un soggetto o entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN). Tale soggetto può essere il proprietario del veicolo o avere il diritto di utilizzarlo.

Italiano

Sostantivo

detentore m sing

colui che detiene

Sillabazione

de | ten | tó | re

Pronuncia

IPA: /deten'tore/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo detentor cioè detinere ossia "detenere"