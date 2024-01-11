Dichiarare affermare nei cruciverba: la soluzione è Proferire

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dichiarare affermare' è 'Proferire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROFERIRE

Hai risolto il cruciverba con Proferire? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Proferire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Figura retorica che per affermare una cosa nega il contrarioLo sono le persone in grado di affermare in modo efficace le proprie decisioniDichiarare che non è affatto veroCi consente d affermare che un oca non è un aquilaSi possono dichiarare col Modello 730 o l Unico

Hai davanti la definizione "Dichiarare affermare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

