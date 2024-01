La definizione e la soluzione di: Classificazione di oggetti simili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il termine tipologia è un neologismo scientifico entrato in nella lingua italiana attraverso il francese typologie (1841) e l'inglese typology (1845). Nelle parole composte il suffisso -logia* (dalla radice di , verbo greco con ricca estensione semantica: "raccolgo", "parlo", "calcolo") sta sia per raccolta/collezione di, come in "antologia" (dal greco classico: "florilegio"), sia per discorso su/scienza di, sul modello di "antropologia" (XVI sec: "scienza dell'uomo"). In italiano tipologia, come gli analoghi europei, significa quindi: raccolta ragionata o classificazione dei tipi, o anche: studio o discorso sui tipi . Sta tuttavia prendendo piede, non solo nella lingua parlata ma addirittura nei testi di legge, un uso erroneo del vocabolo, con significato di “tipo” o “classe”. Il termine viene impiegato più specificatamente in vari campi:

Tipologia – in archeologia, classificazione tramite raggruppamento in tipi (tipo=modello), gruppi e classi tipologiche, degli oggetti in base alle loro caratteristiche; il tipo può essere composto da più varietà e comprendere varianti

Tipologia edilizia – enucleazione di modelli, sia per l'insieme sia per i particolari, delle costruzioni architettoniche ed edilizie

Tipologia – in antropologia, divisione della cultura per razza

Tipologia – ramo della linguistica che confronta le proprietà dei linguaggi al di là delle loro relazioni genetiche (vedi tipologia linguistica e tipologia morfologica )

In sociologia, termini tipologici sono stati sviluppati da Ferdinand Tönnies (vedi tipo normale ) e Max Weber (vedi tipo ideale )

) e Max Weber (vedi ) Tipologia – per i cristiani, l'interpretazione di racconti e leggi cerimoniali dell'Antico Testamento della Bibbia come prototipi (rappresentazioni) o allegorie di eventi futuri narrati dal Nuovo Testamento

Italiano

Sostantivo

tipologia f sing(pl.: tipologie)

suddivisione di una categoria di individui da un certo punto di vista (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ti | po | lo | gì | a

Pronuncia

IPA: /tipolo'dia/

Etimologia / Derivazione

formato da tipo- e -logia

Sinonimi