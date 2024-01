La definizione e la soluzione di: Il capoluogo di Creta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Candia ( AFI: /'kandja/), nota anche come Eraclio (/era'kli.o/) o Eracleo (/era'kl.o/; in greco e, Irákleio; in greco antico: e, Herákleion), è un comune greco nell'isola di Creta (unità periferica di Candia), con 159.046 abitanti secondo i dati del censimento 2011. A seguito della riforma amministrativa detta Programma Callicrate in vigore dal gennaio 2011 che ha abolito le prefetture e accorpato numerosi comuni, la superficie del comune è ora di 245 km² e la popolazione è passata da 137.711 a 159.046 abitanti, in seguito all'aggregazione dei comuni di Nuova Alicarnasso, Temenos e Paliani.

È la più popolosa città di Creta di cui è dal 1971 il capoluogo regionale. Il toponimo "Candia" deriva dall'arabo al-khandaq (), che significa "il fossato". La città era chiamata Candia anche nel periodo storico in cui fu parte dello Stato da Mar, costituito dall'insieme dei domini marittimi della Repubblica di Venezia.

Dal 2005 è sede dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Italiano

Sostantivo

Candia f inv

(geografia) Creta

Sillabazione

Càn | dia

Pronuncia

IPA: /'kandja/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.