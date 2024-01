La definizione e la soluzione di: Il bue di un anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: il bue muschiato (ovibos moschatus zimmermann, 1780) è un mammifero artico appartenente alla famiglia bovidae, noto per il suo folto manto che arriva quasi...

Il manzo è il nome comune che indica l'utilizzo culinario della carne dei bovini, specialmente del bue domestico. La denominazione "manzo" si applica alla carne di bovino, in genere maschio castrato, macellata tra il terzo ed il quarto anno di età. Il manzo può essere anche ottenuto da mucche, tori e giovenche. Il bovino macellato entro il primo anno di vita viene invece chiamato vitello. L'accettabilità di questa carne come cibo varia in diverse parti del mondo.





Italiano

Sostantivo

manzo ( approfondimento) m (pl.: manzi)

(gastronomia) bovino adulto da macello mi dia due chili di manzo (per estensione) carne di bue (senso figurato) persona robusta

Sillabazione

màn | zo

Pronuncia

IPA: /'mandzo/

Etimologia / Derivazione

forse voce preromana

