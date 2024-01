La definizione e la soluzione di: La Borgia avvelenatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Lucrezia borgia, in catalano: lucrècia borja; in spagnolo: lucrecia de borja; in latino: lucretia borgia (subiaco, 18 aprile 1480 – ferrara, 24 giugno...

Lucrezia è un nome proprio di persona italiano femminile.

Italiano

Nome proprio

Lucrezia ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

Deriva dal gentilizio romano Lucretia, di oscura origine etrusca. Il significato potrebbe essere "originaria del monte Lucretilis" della Sabina, oggi chiamato Monte Gennaro.

