Avere un successo strepitoso

Curiosità su: Domenica. di lì in poi, il film ebbe un successo strepitoso, senza precedenti. secondo leone questo inaspettato successo era da attribuirsi al famoso "passaparola"...

Raquel Jaramillo Palacio, nota anche con lo pseudonimo di R.J. Palacio (Queens, 13 luglio 1963), è una scrittrice, illustratrice e grafico statunitense. È nota per aver scritto il romanzo per ragazzi Wonder, da cui è stato tratto il film omonimo.

Italiano

Voce verbale

spopolate

seconda persona plurale dell'indicativo presente di spopolare seconda persona plurale dell'imperativo di spopolare participio passato femminile plurale di spopolare

Etimologia / Derivazione

vedi spopolare