Assemblea di cardinali

Un concistoro (in latino consistorium = seduta, assemblea, consiglio) è una riunione formale del collegio consultivo di un sovrano.

In origine usato nel tardo Impero romano, ove l'imperatore aveva un sacrum consistorium ("sacro collegio"), in seguito è passato nella terminologia religiosa cristiana per individuare i più alti consigli consultivi, accezione in cui è prevalentemente utilizzato oggi.

Italiano

Sostantivo

concistoro ( approfondimento) m sing (pl.: concistori)

(religione) (cristianesimo) nella Chiesa cattolica riunione di cardinali alla presenza del papa per dargli consigli (araldica) consiglio reale del Regno delle Due Sicilie istituito in assemblea per discutere le più importanti questioni amministrative, politiche e legali

Sillabazione

con | ci | stò | ro

Pronuncia

IPA: /konti'stro/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo consistorium che deriva da consistere cioè "fermarsi"

Sinonimi

riunione di ecclesiastici, assemblea dei cardinali

(specialmente in senso ironico) riunione, incontro, adunanza

Parole derivate

concistoriale

Da non confondere con