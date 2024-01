La definizione e la soluzione di: Si annuncia con gli starnuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Suoi starnuti straordinariamente potenti, tali da spazzare via qualunque cosa e chiunque sia nella loro traiettoria, per cui lui o qualcun altro gli mettono...

Il raffreddore comune, o più semplicemente raffreddore, è una rinofaringite acuta infettiva virale causata solitamente da Rhinovirus, più raramente da virus influenzali o altri. È un'affezione infettiva delle prime vie respiratorie e in particolare del naso e della gola, generalmente non grave; i suoi sintomi comprendono starnuti, produzione abbondante di muco, congestione nasale, catarro e mal di gola, tosse, mal di testa e sensazione di stanchezza. Si tratta della malattia umana più comune: infetta gli adulti in media 2-4 volte l'anno, e i ragazzi in età scolare fino a 12 volte l'anno; in talune popolazioni non è raro incontrare tassi di infezione superiori a 3 all'anno per persona.

Il termine coriza ne descrive i sintomi legati all'infiammazione catarrale delle membrane mucosali della cavità nasale.

Il raffreddore comune è distinto dall'influenza, che è un'infezione virale più seria del tratto respiratorio, caratterizzata dall'insorgenza di ulteriori sintomi quali un rapido innalzamento della temperatura, brividi di freddo, dolori muscolari. Per quanto il raffreddore comune in sé non sia generalmente rischioso per la vita del paziente, le sue complicazioni, quali per esempio la polmonite, possono esserlo.

Italiano

Sostantivo

raffreddore ( approfondimento) m (pl.: raffreddori)

(medicina) infezione virale acuta delle vie aeree superiori con infiammazione delle mucose e frequenti starnuti starnuti, congestione nasale, naso che cola sono i classici sintomi del raffreddore

Sillabazione

raf | fred | dó | re

Pronuncia

IPA: /raffred'dore/

Etimologia / Derivazione

derivazione di raffreddare, deriva da ra- e da freddo

Sinonimi

infreddatura, rinite acuta, costipazione

(medicina) coriza, corizza

Termini correlati