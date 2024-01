La definizione e la soluzione di: La adoravano i Thugs. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: adorano i things"

Kali (devanagari , lett. "La Nera"), chiamata anche Kalika (lett. "Quella Nera") o Kalima (lett. "La Madre Nera"), è una dea indù che è considerata la dea della morte, del potere supremo, del tempo, della distruzione e del cambiamento nello Shaktismo. Descritta come terribile, aggressiva e non materna, è la moglie del dio Siva.

I culti di Kali, in genere non aderenti all'ortoprassi brahmanica, sono tuttora vivi in India, dove il centro di maggior adorazione è nella città di Calcutta, presso il tempio di Kalighat. In alcune tradizioni shaktiste e tantriche, Kali è adorata come Realtà Ultima, dea al contempo personale e impersonale, al di sopra di ogni altra divinità e manifestazione del cosmo.

Italiano

Prefisso

kali-

(chimica) prima parte di lemmi scientifici il cui significato è correlato con potassio

Etimologia / Derivazione

Dal latino kalium potassio

Parole derivate

