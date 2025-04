La Spagna con Bilbao - Soluzione Cruciverba: Paesi Baschi

PAESI BASCHI

Lo sapevi che Albo d'oro della Primera División (Spagna): Di seguito viene elencato in ordine cronologico l'albo d'oro della Liga, massimo livello professionistico del calcio spagnolo. Il campionato è stato sospeso per tre anni, dal 1936 al 1939 a causa della guerra civile. el 1936-37 fu sostituito dall'alternativa Liga Mediterránea de fútbol cui parteciparono solo le squadre della Comunità Valenciana e della Catalogna, non essendo pertanto riconosciuta come campionato spagnolo ufficiale.

