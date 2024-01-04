Sigla da associazioni di volontariato nei cruciverba: la soluzione è Onlus

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sigla da associazioni di volontariato' è 'Onlus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONLUS

Curiosità e Significato di Onlus

Vuoi sapere di più su Onlus? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Onlus.

Come si scrive la soluzione Onlus

Hai trovato la definizione "Sigla da associazioni di volontariato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Onlus:
O Otranto
N Napoli
L Livorno
U Udine
S Savona

