Il numero espresso in lettere

Home / Soluzioni Cruciverba / Il numero espresso in lettere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il numero espresso in lettere' è 'Romano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMANO

Perché la soluzione è Romano? La voce Romano rappresenta un modo di scrivere i numeri utilizzando le lettere dell’alfabeto latino, come I, V, X, L, C, D e M. Questa forma di numerazione è stata impiegata nell’antica Roma e ha mantenuto una certa importanza storica e culturale nel corso dei secoli. La rappresentazione numerica tramite lettere permette di indicare valori specifici e di distinguersi per la sua semplicità e tradizione. La voce Romano è ancora oggi utilizzata in alcuni contesti ufficiali e decorativi, mantenendo viva questa antica pratica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero espresso in lettere". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il numero espresso in lettere nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Romano

In presenza della definizione "Il numero espresso in lettere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero espresso in lettere" conferma che la soluzione 'Romano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Romano

R Roma O Otranto M Milano A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero espresso in lettere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Romano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ezzelino II... che fu signore anche di PadovaUno dell UrbeLa località del Pisano nota per la battaglia ritratta in un trittico di Paolo UccelloDue lettere per numeroNumero in due lettereNumero in tre lettereNumero con due lettereTre lettere con un numero