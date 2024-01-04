Epiche imprese nei cruciverba: la soluzione è Gesta
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Epiche imprese' è 'Gesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GESTA
Curiosità e Significato di Gesta
La parola Gesta è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Gesta
Hai trovato la definizione "Epiche imprese" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 5 lettere della soluzione Gesta:
G Genova
E Empoli
S Savona
T Torino
A Ancona
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
