Fa concorrenza a Puma e Nike

Adidas è un'impresa multinazionale tedesca con sede a Herzogenaurach (stessa città che ospita la sede principale della Puma, azienda con la quale condivide l'origine). Adidas produce calzature, abbigliamento e altri articoli sportivi, per attività professionale, dilettantistica o per il tempo libero. È il maggiore produttore di abbigliamento sportivo in Europa e il secondo a livello mondiale.

I prodotti dell'azienda sono tutti identificati dalle caratteristiche tre strisce parallele e disposte in modo obliquo, che possono ricordare una forma della lettera sampi del greco antico. Tale identificazione compare anche nel logo ufficiale dell'azienda.

Italiano

Sostantivo

creatività  ( approfondimento) f inv

(arte) (architettura) (tecnologia) capacità di inventare e creare le opere compiute presentano grande creatività (per estensione) (senso figurato) apportare nuove prospettive pur secondo i canoni, egli manifestava continuamente la propria creatività (per estensione) esprimere un talento innato particolare, [quasi] geniale diede vita al progetto grazie alla sua creatività estrema ricettività , soprattutto a nuove idee innovative apprezzate e condivise la creatività nel settore della tecnologia e dell'informatica (per estensione) abilità intuitiva, talvolta realizzata in modo inaspettato anche nel suo lavoro è evidente la sua creatività !

Sillabazione

Pronuncia

IPA: /kreativi'ta/

Etimologia / Derivazione

vedi creativo

Citazione

Sinonimi

fantasia, inventiva, estro, genialità , vena

( filosofia ) poiesi

poiesi ( per estensione ) ispirazione

Contrari

ottusità , negatività ( per estensione ) ( spregiativo ) abitudine

Parole derivate

Termini correlati