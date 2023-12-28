Uno dei due nonni

SOLUZIONE: MATERNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno dei due nonni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: PATERNO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei due nonni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Materno? Il termine indica il genitore della madre o del padre, appartenente alla famiglia più anziana e rispettata. È una figura di grande affetto e saggezza, spesso coinvolta nelle tradizioni e nei valori familiari. La voce materna rappresenta un legame speciale e profondo, simbolo di conforto e protezione. Questa figura è fondamentale nel mantenimento dei legami familiari e nella trasmissione delle radici culturali.

Uno dei due nonni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Materno

La definizione "Uno dei due nonni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei due nonni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Materno:

M Milano A Ancona T Torino E Empoli R Roma N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei due nonni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

