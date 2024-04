La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il titolo di Reza Pahlavi. SCIÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Scià (in persiano: Shah, AFI: [h]) è il termine italianizzato per indicare il re nell'unico Paese di lingua persiana esistente, in quanto figura di comando che gode di assoluti poteri in campo politico, ma che può vantare anche una notevole caratura spirituale, ergendosi anche al di sopra della classe sacerdotale. Il termine pascià (in turco pasa), pur derivante dalla stessa parola, è più tipico della realtà istituzionale e culturale turco-ottomana. Secondo lo Shah-Nameh di Firdusi, il primo scià del mondo fu Keyumars.

scià ( approfondimento) m inv

re di Persia

Sillabazione

scià

Etimologia / Derivazione

