La statuetta da red carpet

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La statuetta da red carpet' è 'Oscar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSCAR

Perché la soluzione è Oscar? L’OSCAR è una statuetta simbolo del cinema internazionale, consegnata ogni anno durante una cerimonia prestigiosa. Rappresenta il riconoscimento massimo che un attore, regista o professionista del settore può ricevere per il proprio talento e impegno. La sua forma distintiva raffigura un uomo con una spada, posta su una base. Questa statuetta è diventata un’icona culturale, simbolo di eccellenza e successo nel mondo dello spettacolo, e viene spesso associata alle più grandi star del cinema mondiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La statuetta da red carpet". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La statuetta da red carpet nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oscar

La definizione "La statuetta da red carpet" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La statuetta da red carpet" conferma che la soluzione 'Oscar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Oscar

O Otranto S Savona C Como A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La statuetta da red carpet" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oscar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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