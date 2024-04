La Soluzione ♚ Un seguace di Guinizelli La definizione e la soluzione di 11 lettere: Un seguace di Guinizelli. STILNOVISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un seguace di guinizelli: «Di questo dolce stil novo il precursore fu Guinizzelli, il fabbro fu Cino, il poeta fu Cavalcanti.» (Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana) Il Dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil novo o stilnovo, è un'importante corrente poetica italiana sviluppatasi tra il 1280 e il 1310, dapprima a Bologna grazie al suo iniziatore, considerato Guido Guinizelli (morto nel 1276), ma poi spostatasi a Firenze dove si sviluppò maggiormente. Lo Stil Novo influenzò parte della poesia italiana fino a Francesco Petrarca: divenne guida, infatti, di una profonda ricerca verso un'espressione raffinata e "nobile" dei propri ... Altre Definizioni con stilnovista; seguace; guinizelli; Un seguace del Poverello; Un seguace della dottrina per cui tutte le religioni hanno un unica origine; Al gentil rempaira sempre amore: verso di Guido Guinizelli; Cerca altre soluzioni cruciverba

