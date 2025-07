Quello Rosa non è rosa nei cruciverba: la soluzione è Monte

MONTE

Curiosità e Significato di Monte

Perché la soluzione è Monte? Monte è una parola che indica una grande elevazione naturale del terreno, spesso con un punto culminante. È un termine molto comune in geografia e viaggi, evocando panorami mozzafiato e avventure all'aperto. Quindi, quando si parla di monte, si fa riferimento a un’imponente massa di terra che spicca nel paesaggio, simbolo di sfida e scoperta. Un vero e proprio punto di riferimento naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le ha la rosaIl Rosa critico letterarioUn fiore di color rosa-violettoNasce dal monte Rosa bagna Vercelli e finisce nel PoUn color rosa violaceo

Come si scrive la soluzione Monte

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O R L L S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRILLO" STRILLO

