La Soluzione ♚ Produce manufatti unici La definizione e la soluzione di 9 lettere: Produce manufatti unici. ARTIGIANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Produce manufatti unici: Un artigiano è un lavoratore esperto che utilizza attrezzi, macchinari e materie prime per la produzione o la trasformazione di determinati manufatti (oggetti o alimenti). Prima della rivoluzione industriale tutta la produzione era affidata a loro. La ditta cui fa capo un artigiano (titolare o socio) è denominata impresa artigiana (che può o meno essere una società). Aggettivo Significato e Curiosità su: Un artigiano è un lavoratore esperto che utilizza attrezzi, macchinari e materie prime per la produzione o la trasformazione di determinati manufatti (oggetti o alimenti). Prima della rivoluzione industriale tutta la produzione era affidata a loro. La ditta cui fa capo un artigiano (titolare o socio) è denominata impresa artigiana (che può o meno essere una società). artigiano m sing che è relativo all'artigianato Sostantivo artigiano ( approfondimento) m (pl.: artigiani) (professione) (arte) (economia) (tecnologia) lavoratore indipendente che, in ambito familiare, produce oggetti non di serie con particolare capacità manuale Sillabazione ar | ti | già | no Pronuncia IPA: /arti'dano/ Etimologia / Derivazione derivato da arte, dal latino ars Sinonimi artefice, [maestro]], lavoratore autonomo, lavoratore in proprio, lavoratore manuale Parole derivate artigianale, artigianato Termini correlati arte Alterati (diminutivo) artigianello

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Produce manufatti unici' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.