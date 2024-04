La Soluzione ♚ Un opera di Respighi La definizione e la soluzione di 17 lettere: Un opera di Respighi. LA CAMPANA SOMMERSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un opera di respighi: La campana sommersa P 152 è un'opera in 4 atti di Ottorino Respighi su libretto di Claudio Guastalla, basato sulla commedia Die versunkene Glocke del tedesco Gerhart Hauptmann. La prima rappresentazione ebbe luogo il 18 novembre 1927 allo Stadttheater di Amburgo, in traduzione tedesca. L'editore di Respighi, Ricordi, non era d'accordo con la scelta del soggetto, e si rifiutò di pubblicare l'opera, che così vide la luce grazie all'editore tedesco Bote & Bock ed ebbe la première in Germania. Il mondo fiabesco del lavoro di Hauptmann ispirò Respighi e lo condusse a creare una partitura operistica riccamente e fantasiosamente ... Altre Definizioni con la campana sommersa; opera; respighi; Aspettando opera teatrale di Beckett; Le idee in embrione di un opera d arte; All inizio dell opera; Gli alberi che ispirarono Respighi; Il Respighi compositore; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un opera di Respighi

LA CAMPANA SOMMERSA

