La Soluzione ♚ I fornelli del monolocale La definizione e la soluzione di 13 lettere: I fornelli del monolocale. ANGOLO COTTURA In architettura uno chalet /a'l/, o chalet svizzero, è un tipo di costruzione di casa tipico degli ambienti montani, specialmente alpini, generalmente costruito in legno. cottura ( approfondimento) f sing (pl.: cotture) (gastronomia) riscaldamento di cibo mediante l'esposizione a fonti di calore (fisica) (chimica) uso di calore per cambiare le caratteristiche di una sostanza Sillabazione cot | tù | ra Etimologia / Derivazione dal latino coctura, derivazione di coquere ossia "cuocere", participio passato coctus Sinonimi cotta, (antico) scottatura Parole derivate angolo cottura

La risposta a I fornelli del monolocale

ANGOLO COTTURA

Lae verificata di 13 lettere per risolvere 'I fornelli del monolocale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.