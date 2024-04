La Soluzione ♚ Etnia del Sud-est asiatico La definizione e la soluzione di 6 lettere: Etnia del Sud-est asiatico. MALESE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Etnia del sud-est asiatico: La Malaysia o Malaisia (IPA /ma'laizja, mala'izja/; in cinese: T, S) è uno Stato federale dell'Asia sudorientale. Il Paese è comunemente indicato in italiano anche con la sineddoche Malesia o più raramente come Grande Malesia. Affacciato quasi completamente sul mar Cinese Meridionale, tributario dell'oceano Indiano, si compone geograficamente di una parte continentale, che occupa l'estremità sud-orientale della Penisola malese o di Malacca, ed è amministrativamente corrispondente a gran parte degli stati federati dell'unione, tra i quali Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Putrajaya e la capitale Kuala Lumpur; e una insulare, situata ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La Malaysia o Malaisia (IPA /ma'laizja, mala'izja/; in cinese: T, S) è uno Stato federale dell'Asia sudorientale. Il Paese è comunemente indicato in italiano anche con la sineddoche Malesia o più raramente come Grande Malesia. Affacciato quasi completamente sul mar Cinese Meridionale, tributario dell'oceano Indiano, si compone geograficamente di una parte continentale, che occupa l'estremità sud-orientale della Penisola malese o di Malacca, ed è amministrativamente corrispondente a gran parte degli stati federati dell'unione, tra i quali Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Putrajaya e la capitale Kuala Lumpur; e una insulare, situata ... malese m e f (pl.: malesi) riferito alla Malesia o alla sua cultura Sostantivo malese m e f (pl.: malesi) abitante o nativo della Malesia Sostantivo malese m solo sing (linguistica) lingua austronesiana parlata in Indonesia e Malesia Sillabazione ma | lé | se Pronuncia IPA: /ma'lese/ o IPA: /ma'leze/ Etimologia / Derivazione dal francese malais Parole derivate neomalese, stivaletto malese Altre Definizioni con malese; etnia; asiatico; Si parla a Kuala Lumpur; Si parla a Sumatra; Etnia nomade europea originaria dell India; Donne di etnia mista; Era un vasto lago asiatico; Un asiatico di Nicosia; Un asiatico di Katmandu; Cerca altre soluzioni cruciverba

MALESE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Etnia del Sud-est asiatico' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.