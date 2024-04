La Soluzione ♚ Dimorare risiedere La definizione e la soluzione di 7 lettere: Dimorare risiedere. ABITARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dimorare risiedere: Abitare è una rivista italiana di architettura, arredamento e design: pubblicata con periodicità mensile esce in edizione bilingue (italiano e inglese). Sostantivo Significato e Curiosità su: Abitare è una rivista italiana di architettura, arredamento e design: pubblicata con periodicità mensile esce in edizione bilingue (italiano e inglese). abitare (antico) abitazione, alloggio Verbo Transitivo abitare (vai alla coniugazione) occupare stabilmente, considerare un luogo la propria casa dove si svolge la maggior parte delle attività abitava un piccolo monolocale adiacente alla fabbrica in cui lavorava occupare per ragioni naturali o storiche un luogo considerato quindi sede molti ebrei della diaspora abitano fin dagli inizi del novecento l'america

questo tipo di rettili abita le zone più calde e inospitali dell'Africa Intransitivo alloggiare, dimorare, risiedere, vivere in un luogo o con qualcuno abitare con la propria ragazza, ' abitare in città

preferisco abitare in campagna (per estensione) avere sede, trovarsi (senso figurato) riferito a sentimenti, risiedere, essere presenti in una persona, in un luogo la passione abitava nel suo cuore Sillabazione a | bi | tà | re Pronuncia IPA: /abi'tare/ Etimologia / Derivazione dal latino habitare, ossia "tenere", verbo iterativo di habere ovvero "avere" Sinonimi albergare, alloggiare, avere come dimora, avere come abitazione,dimorare, domiciliarsi, occupare, popolare, permanere, risiedere, soggiornare, stare (di casa), trovarsi. vivere,

(senso figurato) (di sentimenti) avere sede

Contrari andarsene, cambiar domicilio, cambiar residenza, sloggiare, trasferirsi, traslocare

Parole derivate abitante, abitato, abitazione, coabitare Altre Definizioni con abitare; dimorare; risiedere; Vivere in un luogo; Può risiedere nell intestino; Cerca altre soluzioni cruciverba

