La definizione e la soluzione di 8 lettere: Declivio di un monte. VERSANTE

Aggettivo

I fiumi italiani sono generalmente più brevi rispetto a quelli delle altre regioni europee perché l'Italia è in parte una penisola lungo la quale si eleva la catena degli Appennini che divide le acque in due versanti opposti.

versante m e f sing

che versa

Sostantivo

versante m sing (pl.: versanti)

(geografia) parete di una montagna

Voce verbale

versante

participio presente singolare di versare

Sillabazione

ver | sàn | te

Pronuncia

IPA: /ver'sante/

Etimologia / Derivazione

(geografia) dal francese versant

dal francese (contabilità) participio presente di versare

