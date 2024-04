La Soluzione ♚ Il comandante del plotone La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il comandante del plotone. TENENTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il comandante del plotone: Il tenente (in alcuni paesi, primo tenente) è il secondo grado degli ufficiali inferiori, superiore al sottotenente (in alcuni paesi, secondo tenente o alfiere) e inferiore al capitano. Il termine deriva dal francese lieutenant, luogotenente, ovvero colui che tiene il posto (luogo) di un altro. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il tenente (in alcuni paesi, primo tenente) è il secondo grado degli ufficiali inferiori, superiore al sottotenente (in alcuni paesi, secondo tenente o alfiere) e inferiore al capitano. Il termine deriva dal francese lieutenant, luogotenente, ovvero colui che tiene il posto (luogo) di un altro. tenente (araldica) attributo araldico che si applica alla figura, umana o animale, che ne tiene un'altra con le mani, o le zampe o con altri mezzi Sostantivo tenente ( approfondimento) m (pl.: tenenti) (militare) chi comanda un plotone (se seguito da un titolo) persona che, in una gerarchia, occupa un posto appena inferiore al titolo che lo accompagna i tenente l'ha convocato nel suo ufficio (araldica) sostegno dello scudo a forma di figura umana Voce verbale tenente participio presente singolare di tenere Sillabazione te | nèn | te Pronuncia IPA: /te'nnte/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) forma breve di luogotenente

forma breve di luogotenente (voce verbale) vedi tenere Parole derivate luogotenente, sottotenente Alterati (diminutivo) tenentino Altre Definizioni con tenente; comandante; plotone; Ufficialetto di prima nomina; Un alto ufficiale; Il comandante del Bounty; Si dà al plotone in marcia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il comandante del plotone

TENENTE

T

E

N

E

N

T

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Il comandante del plotone' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.