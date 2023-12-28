Cola sulla gota

SOLUZIONE: LACRIMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cola sulla gota" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cola sulla gota". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Lacrima? Una lacrima è una piccola goccia che scende sulla guancia, spesso espressione di emozioni intense come tristezza, gioia o dolore. Si forma negli occhi e può scivolare lentamente lungo il viso, lasciando una traccia umida. La lacrima rappresenta un gesto di commozione o di conforto, rivelando sentimenti profondi senza bisogno di parole.

Per risolvere la definizione "Cola sulla gota", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cola sulla gota" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lacrima:

L Livorno A Ancona C Como R Roma I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cola sulla gota" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

