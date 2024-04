La Soluzione ♚ La capitale della Georgia La definizione e la soluzione di 7 lettere: La capitale della Georgia. TBILISI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La capitale della georgia: Tbilisi (/ti'blizi/, /'ti-/, /'tbi-/, /-si/, in georgiano , pron. ['tbilisi]) è la capitale e la maggiore città della Georgia, già in passato capitale della Repubblica Socialista Sovietica Georgiana e della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Transcaucasica. Il nome è talvolta scritto nelle forme Tiflis, Tiblisi, Tblisi o anche Tbilissi. Posta sulle rive del fiume Kura, la città si estende su un'area di 726 km² e conta 1 171 100 abitanti. Tbilisi fu fondata nel V secolo d.C. da Vakhtang I di Iberia e da allora è stata la capitale di vari regni e repubbliche georgiane. Tra il 1801 e il 1917, quando era parte dell'Impero ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Tbilisi (/ti'blizi/, /'ti-/, /'tbi-/, /-si/, in georgiano , pron. ['tbilisi]) è la capitale e la maggiore città della Georgia, già in passato capitale della Repubblica Socialista Sovietica Georgiana e della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Transcaucasica. Il nome è talvolta scritto nelle forme Tiflis, Tiblisi, Tblisi o anche Tbilissi. Posta sulle rive del fiume Kura, la città si estende su un'area di 726 km² e conta 1 171 100 abitanti. Tbilisi fu fondata nel V secolo d.C. da Vakhtang I di Iberia e da allora è stata la capitale di vari regni e repubbliche georgiane. Tra il 1801 e il 1917, quando era parte dell'Impero ... Georgia f nome proprio di persona (geografia) stato caucasico dell'Europa orientale, con capitale Tbilisi, bagnato ad ovest dal mar Nero e confinante a nord con la Russia, a sud con la Turchia e l'Armenia, e ad est con l'Azerbaigian Dmanisi nel sud della Georgia, è un villaggio ricco di storia e ben studiato dagli archeologi medievali uno dei cinquanta Stati federati degli Stati Uniti d'America (figura 3 e 4) Sillabazione Geor | gia Pronuncia IPA: /de'rda/ Etimologia / Derivazione dal latino Georgia Parole derivate georgiano Altre Definizioni con tbilisi; capitale; georgia; La capitale del Land Sassonia-Anhalt; La capitale svedese; Capitale svedese; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La capitale della Georgia

TBILISI

T

B

I

L

I

S

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'La capitale della Georgia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.