Afflitta o spopolata

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La terra desolata (The Waste Land) è un poemetto del 1922 di T. S. Eliot. È probabilmente l'opera più celebre del poeta anglo-americano, vissuto tra Ottocento e Novecento, ed è considerata uno dei capolavori della poesia modernista. La prima pubblicazione apparve sulla rivista The Dial e senza le note di Eliot, sulla rivista The Criterion nell'ottobre 1922; nel dicembre dello stesso anno fu pubblicata la prima versione in volume, la prima a includere le note del poeta.

desolata f sing

femminile di desolato

Voce verbale

desolata

participio passato femminile di desolare

Sillabazione

de | so | là | ta

Etimologia / Derivazione

vedi desolato

Sinonimi

(di città) disabitata, deserta, solitaria

disabitata, deserta, solitaria (di persona) addolorata, afflitta, avvilita, tormentata, sconfortata, depressa, abbandonata, squallida, sgomenta, sconsolata

Contrari