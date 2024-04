La Soluzione ♚ Un verbo del cantiniere La definizione e la soluzione di 13 lettere: Un verbo del cantiniere. IMBOTTIGLIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un verbo del cantiniere: Lete (SGAM) S.p.A. è un'azienda fondata a Pratella e con sede a Roma dal 2011. Il principale prodotto commercializzato è l'acqua minerale effervescente naturale omonima che sgorga nel Matese, massiccio montuoso tra Campania e Molise. Inoltre produce anche le acque minerali naturali Prata e Sorgesana. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Lete (SGAM) S.p.A. è un'azienda fondata a Pratella e con sede a Roma dal 2011. Il principale prodotto commercializzato è l'acqua minerale effervescente naturale omonima che sgorga nel Matese, massiccio montuoso tra Campania e Molise. Inoltre produce anche le acque minerali naturali Prata e Sorgesana. imbottigliare (vai alla coniugazione) introdurre in bottiglia Sillabazione im | bot | ti | glià | re Pronuncia IPA: /imbotti'are/ Etimologia / Derivazione deriva da bottiglia Sinonimi (nel traffico) bloccare, paralizzare

bloccare, paralizzare circondare, accerchiare Contrari versare, mescere

sbloccare

liberare Parole derivate imbottigliamento, imbottigliarsi, imbottigliatore, imbottigliatrice Altre Definizioni con imbottigliare; verbo; cantiniere; Il verbo più attivo; Il verbo della calamita; Un verbo di chi non va d accordo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un verbo del cantiniere

IMBOTTIGLIARE

I

M

B

O

T

T

I

G

L

I

A

R

E

Lae verificata di 13 lettere per risolvere 'Un verbo del cantiniere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.