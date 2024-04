La Soluzione ♚ Una tifosa juventina La definizione e la soluzione di 10 lettere: Una tifosa juventina. BIANCONERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una tifosa juventina: La Juventus Football Club (dal latino iuventus, "gioventù"), meglio nota come Juventus (/ju'vntus/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondata nel 1897 da un gruppo di studenti liceali locali, la Juve (pronunciato ['juve]), com'è colloquialmente abbreviata, è il secondo club professionistico per anzianità tra quelli tuttora attivi nel Paese, dopo il Genoa (1893); è il più titolato e con maggior tradizione sportiva oltreché uno dei più blasonati al mondo con 70 trofei ufficiali vinti durante la militanza al vertice della piramide sportiva ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La Juventus Football Club (dal latino iuventus, "gioventù"), meglio nota come Juventus (/ju'vntus/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondata nel 1897 da un gruppo di studenti liceali locali, la Juve (pronunciato ['juve]), com'è colloquialmente abbreviata, è il secondo club professionistico per anzianità tra quelli tuttora attivi nel Paese, dopo il Genoa (1893); è il più titolato e con maggior tradizione sportiva oltreché uno dei più blasonati al mondo con 70 trofei ufficiali vinti durante la militanza al vertice della piramide sportiva ... bianconero di o che si riferisce a ogni squadra i cui colori sociali siano bianco-nero di o che si riferisce alla Juventus Football Club Sostantivo bianconero ( approfondimento) m sing (pl.: bianconeri) (calcio) sportivo, o più specificatamente calciatore, che appartiene ad una squadra (di calcio) che indossa la maglia di tale colore Sillabazione bian | co | né | ro Etimologia / Derivazione composto di bianco e di nero Termini correlati nerazzurro, rossonero Altre Definizioni con bianconera; tifosa; juventina; Una tifosa bianconera; Cerca altre soluzioni cruciverba

BIANCONERA

