La Soluzione ♚ Una scaloppina di carne La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una scaloppina di carne. FETTINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una scaloppina di carne: pastrami francese (familiare) salume che, talvolta con aggiunta di pistacchi, presenta le parti ed i tipi di carne (stagionata e/o affumicata), lavorati appunto assieme e in genere tagliati in forma rettangolare o quadrata, ben in vista per ciascuna fettina servita proprio per la differenza dei colori delle carni stesse il pastrami francese è una rara delizia ma non piace proprio a tutti Sillabazione pa | strà | mi - fran | cè | se Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Termini correlati pastrami Altre Definizioni con fettina; scaloppina; carne; Un taglio non spesso di carne; Invece della carne; Lo è la carne per le polpette; Un budello pieno di carne;

FETTINA

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una scaloppina di carne' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.