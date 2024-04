La Soluzione ♚ È tra India e Pakistan La definizione e la soluzione di 7 lettere: È tra India e Pakistan. KASHMIR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E tra india e pakistan: Il Kashmir è una regione storico-geografica situata a nord del subcontinente indiano fra India e Pakistan, che ha il suo fulcro nella valle del Kashmir. Entrambe ne rivendicano la sovranità, mentre la Cina rivendica solo la zona che attualmente controlla: le regioni dell'Aksai Chin e del Shaksgam. Fu originariamente un importante centro per la religione induista, e, più tardi, anche per il buddhismo, mentre oggi la maggior parte della popolazione è di religione islamica. Inoltre la regione dà il nome alla pregiata lana di Cashmere. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il Kashmir è una regione storico-geografica situata a nord del subcontinente indiano fra India e Pakistan, che ha il suo fulcro nella valle del Kashmir. Entrambe ne rivendicano la sovranità, mentre la Cina rivendica solo la zona che attualmente controlla: le regioni dell'Aksai Chin e del Shaksgam. Fu originariamente un importante centro per la religione induista, e, più tardi, anche per il buddhismo, mentre oggi la maggior parte della popolazione è di religione islamica. Inoltre la regione dà il nome alla pregiata lana di Cashmere. kashmiri m inv (linguistica) lingua parlata nella regione del Kashmir, a cavallo tra India e Pakistan Altre Definizioni con kashmir; india; pakistan; Brano dei Led Zeppelin dalle sonorità indiane; Il Lanka situato sotto l India; Il Lanka che sta sotto l India; Il Lanka posto sotto l India; Si parla in Pakistan; Confina con il Pakistan; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È tra India e Pakistan

KASHMIR

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'È tra India e Pakistan' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.