La tartaruga terrestre

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ordine Testudines (Linnaeus, 1758) o Chelonia comprende sauropsidi comunemente noti come tartarughe, in riferimento a specie marine e testuggini, per indicare specie terrestri e d'acqua dolce. Nel linguaggio comune il termine tartaruga indica entrambe le categorie, ma nello specifico alle tartarughe appartengono le specie acquatiche, d'acqua dolce (ad esempio, gli Emydidae, con membrane di pelle tra gli artigli) o marine (con arti trasformati in pinne), con carapace dal profilo basso e sovente carnivore, mentre le testuggini (dal latino testudo) sono tutte le specie che si sono adattate alla vita terrestre, erbivore, con possenti artigli ...

testuggine ( approfondimento) f sing (pl.: testuggini)

(zoologia) , (erpetologia) tartaruga di terra e di acqua dolce (militare) particolare antica disposizione assunta dai soldati romani che avanzavano verso le mura di una città nemica, serrati l'uno all'altro e con gli scudi alzati per difendersi dai proiettili, formando una specie di tettoia difensiva (militare) antica macchina bellica costituita da una specie di cassetta mobile munita di un robusto tetto, che proteggeva un ariete e i soldati che lo dovevano azionare

Sillabazione

te | stùg | gi | ne

Pronuncia

IPA: /te'studdine/

Etimologia / Derivazione

dal latino testudo, ossia "guscio"

Sinonimi

tartaruga, tettoia

Iperonimi