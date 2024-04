La Soluzione ♚ Stanzetta da ricevimento La definizione e la soluzione di 9 lettere: Stanzetta da ricevimento. SALOTTINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Stanzetta da ricevimento: Il Salottino di porcellana della regina di Napoli Maria Amalia di Sassonia, oggi nella reggia di Capodimonte, è un ambiente di stile rococò interamente rivestito di lastre di porcellana bianca decorate ad altorilievo con festoni e scenette di genere ispirate al gusto della “Cineseria” imperante nel XVIII secolo. Creazione tra le più felici della civiltà del ‘700 napoletano, rappresentò la “summa” della perizia tecnica e artistica raggiunta in poco meno di un ventennio dalla Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, fondata nel 1743 da Carlo di Borbone e dalla stessa Maria Amalia. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il Salottino di porcellana della regina di Napoli Maria Amalia di Sassonia, oggi nella reggia di Capodimonte, è un ambiente di stile rococò interamente rivestito di lastre di porcellana bianca decorate ad altorilievo con festoni e scenette di genere ispirate al gusto della “Cineseria” imperante nel XVIII secolo. Creazione tra le più felici della civiltà del ‘700 napoletano, rappresentò la “summa” della perizia tecnica e artistica raggiunta in poco meno di un ventennio dalla Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, fondata nel 1743 da Carlo di Borbone e dalla stessa Maria Amalia. salotto ( approfondimento) m, (pl.: salotti) (architettura) locale di un edificio adibito al ricevimento; stanza di una casa (falegnameria) mobilio che arreda il salotto (senso figurato) riunione di inntellettuali salotto letterario, mondano, ecc. Sillabazione sa | lòt | to Pronuncia IPA: /sa'ltto/ Etimologia / Derivazione da sala, dal germanico-longobardo sala cioè "edificio a una sola stanza, abitazione, dimora (anche di contadini)" Sinonimi (di appartamento) sala, soggiorno, saletta, salottino, boudoir

Sinonimi
(di appartamento) sala, soggiorno, saletta, salottino, boudoir
(di intellettuali, dirigenti, politici) riunione, incontro, conversazione, ritrovo, circolo, cenacolo

Termini correlati
(per estensione) open-space

Parole derivate
anti-salotto, salottiero

Altre Definizioni con salottino; stanzetta; ricevimento;
Un piccolo locale in casa; La sua stanzetta è una cella; Ricevimento familiare;

