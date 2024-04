La Soluzione ♚ Spiaggia delle Marche La definizione e la soluzione di 6 lettere: Spiaggia delle Marche. PESARO - FANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spiaggia delle marche: Pesaro (, AFI: /'pezaro/, Pès're in dialetto gallo-piceno) è un comune italiano di 95 580 abitanti, capoluogo della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. È la seconda città più popolosa della regione, dopo Ancona. Affacciato sul Mare Adriatico e attraversato dal fiume Foglia già Isauro, nome da cui la città potrebbe aver preso il nome, Pesaro è un centro balneare e industriale situato tra due colline costiere: il San Bartolo e l'Ardizio; il suo centro storico è ricco di elementi di interesse, specie del periodo rinascimentale. La città ha un comprensorio urbano che si estende al di là dei confini comunali e ingloba diversi altri comuni ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Pesaro (, AFI: /'pezaro/, Pès're in dialetto gallo-piceno) è un comune italiano di 95 580 abitanti, capoluogo della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. È la seconda città più popolosa della regione, dopo Ancona. Affacciato sul Mare Adriatico e attraversato dal fiume Foglia già Isauro, nome da cui la città potrebbe aver preso il nome, Pesaro è un centro balneare e industriale situato tra due colline costiere: il San Bartolo e l'Ardizio; il suo centro storico è ricco di elementi di interesse, specie del periodo rinascimentale. La città ha un comprensorio urbano che si estende al di là dei confini comunali e ingloba diversi altri comuni ... Pesaro ( approfondimento) (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia Pesaro-Urbino della regione Marche in Italia Pronuncia Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Parole derivate pesarese Altre Definizioni con pesaro; spiaggia; marche; Un imbarcazione da spiaggia; La striscia di spiaggia lambita dalle onde; Una rinomata spiaggia della Basilicata; Vasto centro commerciale con negozi di grandi marche; Una zona delle Marche; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Spiaggia delle Marche

PESARO

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Spiaggia delle Marche' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.