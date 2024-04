La Soluzione ♚ Sospettosa per amore La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sospettosa per amore. GELOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sospettosa per amore: Gelosa è un singolo del produttore discografico italiano Finesse, pubblicato il 24 febbraio 2023. Aggettivo Significato e Curiosità su: Gelosa è un singolo del produttore discografico italiano Finesse, pubblicato il 24 febbraio 2023. geloso m sing persona che prova gelosia Sillabazione ge | lò | so Pronuncia IPA: /de'lzo/ Etimologia / Derivazione da gelosia Sinonimi sospettoso, dubbioso, diffidente, ingelosito, timoroso, incerto, insicuro, tormentato, assillato

possessivo; attento, scrupoloso, premuroso, zelante

invidioso, rabbioso, risentito, astioso Contrari fiducioso, sicuro

trascurato, superficiale, negligente Parole derivate gelosamente, gelosia, ingelosito, ingelosire Termini correlati zelante, zelo Alterati ( diminutivo ) gelosetto

gelosetto (accrescitivo) gelosone Proverbi e modi di dire Chi è geloso , è cornuto

Donna gelosa, donna pericolosa

Uomo geloso uomo pericoloso Altre Definizioni con gelosa; sospettosa; amore; Vede in ogni donna una possibile rivale; Il personaggio tolstoiano che abbandona il marito per amore di Vronskij; Legata ad Amore nella storia di Apuleio; Il grande amore di Catullo; Cerca altre soluzioni cruciverba

GELOSA

